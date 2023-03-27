ЕС ждет реакции Минска

Понедельник, 27 марта В Брюсселе на предыдущем брифинге официальный представитель службы иностранных дел Евросоюза Питер Стано заявил, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси «станет дальнейшей эскалацией и прямой угрозой европейской безопасности». «Мы не видели подтверждения от Беларуси, что это стоит на повестке или произойдет. Но если это произойдет, то обязательно будут последствия», — сказал он.

Стано призвал дождаться реакции режима Александра Лукашенко, который «уже участвовал в этой жестокой незаконной агрессии» на заявление президента России Владимира Путина.

Ранее дипломат ЕС Жозеп Боррель предупредил, что Брюссель готов ввести новые санкции, если Москва разместит тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. «Беларусь еще может это остановить, это их выбор», — написал он в Twitter.

Петер Стано подтвердил на брифинге, что такой шаг не останется без ответа со стороны стран ЕС, но отказался обсуждать санкции до их принятия Советом ЕС, поскольку процедура является строго конфиденциальной.

“Мы готовы к любому сценарию и будем пересматривать эти приготовления (санкции) по мере эскалации конфликта. Каждое решение о санкциях зависит от конкретного случая. Таким образом, они обязательно примут во внимание новые изменения и напряженность и соответствующим образом адаптируются», — пояснил Питер Стано.

В настоящее время страны Евросоюза рассматривают новый пакет санкций против режима в Беларуси, предложенный Еврокомиссией в феврале.