Эсеры исключили из партии главу отделения на Кубани после его победы на выборах в ЗСК

Такое решение приняло руководство партии «Справедливая Россия». Руководителя регионального отделения партии в Краснодарском крае Дениса Хмелевского исключили с формулировкой «за предательство».

В «Справедливой России» считают, что своей деятельностью Хмелевской «предал интересы партии и умышленно занимался деятельностью, наносящей вред».

«Предательство и соглашательская позиция в рядах «Справедливой России» недопустимы, в связи с чем считаем необходимым исключить Хмелевского из своих рядов», — говорится в сообщении пресс-службы партии.

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