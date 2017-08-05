Еще четверых пострадавших от взрыва в Абхазии доставили в Сочи

Это три женщины и один мужчина. Их перевезли на реанимобиле из республиканской больницы.

В четвертую городскую больницу Сочи доставлены Светлана Польская из Белгородской области, Людмила Дмитриева из Подольска, Дарина Пастушенко из Киева и Георгий Матвеев из Ижевска, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Сочи доставили пострадавшую от взрыва в Абхазии пенсионерку. Состояние раненой гражданки России стабильное, ее жизни ничего не угрожает. До этого 77-летняя женщина находилась в Сухумской республиканской больнице.

В Гудаутском районе Абхазии 2 августа на военном складе боеприпасов произошла серия взрывов. Осколки разлетелись на сотни метров. Возникли сильные пожары. Ранения получили 60 человек, 35 из них — граждане России. Они отдыхали на местных курортах. Две россиянки погибли. Их тела 4 августа отправили специальным авиарейсом из Сочи в Санкт-Петербург.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил оказать пострадавшим в соседней республике всю необходимую помощь.

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