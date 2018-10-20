Еще один пострадавший при нападении на колледж в Керчи обратился в больницу

Его госпитализировали после повторного обращения к медикам.

«Продолжают поступать те, кто раннее отказался от помощи. В Республиканской детской клинической больница в Симферополе добавился 16-летний парень с травмами легкой степени тяжести», — сказала представитель Минздрава Крыма.

В медучреждениях Керчи и Симферополя сейчас проходят лечение 23 человека. Еще 23 человека перевезли в медучреждения Краснодарского края и Москвы.

Таким образом, на сегодняшний день пострадавшими считаются 46 человек, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в одном из помещений политехнического колледжа Керчи 17 октября произошел взрыв, в учреждении была стрельба.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил отправить для помощи в Керчь вертолеты санавиации. Из Краснодарского края в Керчь направили бригады медиков.

Личность подозреваемого установили, это студент колледжа. Его нашли застреленным на втором этаже здания. Следствие полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. Дело о теракте в Керчи переквалифицировали на убийство двух и более лиц.

Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Керчи. В Крыму объявили трехдневный траур по погибшим в Керчи.

В Краснодаре прошла акция в память о жертвах нападения.

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ЧП в колледже в Керчи

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