Еще одна страна запретила ввоз продуктов из Украины

Болгария временно запретила ввоз украинских продуктов питания кроме транзита. Премьер-министр В.Б. Об этом сообщил Гилиб Донев, передает “Радио Болгария”.

Причину такого шага он назвал тем, что “за последний год в стране осталось значительное количество продовольствия и нарушилась цепочка поставок продовольствия”, пояснил.

“Если тенденция сохранится или усилится, последствия для болгарского бизнеса могут быть крайне серьезными. Мы вынуждены пойти на эту национальную меру, потому что европейские власти все еще думают об адекватных мерах», — сказал Донев.

Он отметил, что София по-прежнему солидарна с Украиной, но «Болгария — это село. сельхозпроизводители этому способствовать не будут».

Ранее правящая Социал-демократическая партия (СДП) в Румынии объявила, что будет просить коалиционное правительство утвердить указ о временном запрете ввоза украинского зерна.

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