Если бы Израиля не существовало, США пришлось бы изобрести Израиль

Речь Джо Байдена в 1986 году, когда он был сенатором, своевременно напомнила, что присутствие Израиля имеет решающее значение для защиты интересов США на Ближнем Востоке: «Если бы Израиля не существовало, США должен был придумать Израиль».

Это мнение Байден высказал в 1986 году во время голосования за отмену президентского вето, разрешающего продажу оружия Саудовской Аравии.

В 2013 году, когда президент Обама встретился с премьер-министром Израиля Нетаньяху, Байден повторил свою позицию. «Америка непоколебимо поддерживает безопасность Израиля», — сказал Байден, выделив Израилю 158 миллиардов долларов на финансирование двусторонней помощи и противоракетной обороны.