Если Китай вторгнется на Тайвань, мировая экономика потеряет до 1 триллиона долларов в год

Даша 06.05.2023 В мире

Если Китай вторгнется на Тайвань, мировая экономика будет терять 1 триллион долларов в год, потеряет до триллиона долларов

Если Китай вторгнется на Тайвань и остановит на острове производство передовых полупроводниковых чипов, мировая экономика потеряет до 1 триллиона долларов в год в течение нескольких лет , заявил директор Национальной разведывательной службы США Аврил Хейнс.

Чипы Тайваньской компании по производству полупроводников используются “практически во всех классах электронных устройств в мире”, и если они прекратят производство, минимальные потери составят от $600 млрд и $1 трлн в год.

По его словам, это окажет «огромное финансовое влияние» как на экономику США и Китая, так и на весь мир.

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