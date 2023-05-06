Если Китай вторгнется на Тайвань, мировая экономика потеряет до 1 триллиона долларов в год

Если Китай вторгнется на Тайвань и остановит на острове производство передовых полупроводниковых чипов, мировая экономика потеряет до 1 триллиона долларов в год в течение нескольких лет , заявил директор Национальной разведывательной службы США Аврил Хейнс.

Чипы Тайваньской компании по производству полупроводников используются “практически во всех классах электронных устройств в мире”, и если они прекратят производство, минимальные потери составят от $600 млрд и $1 трлн в год.

По его словам, это окажет «огромное финансовое влияние» как на экономику США и Китая, так и на весь мир.