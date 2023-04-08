Если Китай вторгнется на Тайвань, США готовы отправить на Тайвань свои войска.

<img src="/wp-content/uploads/2023/04/a1db0d50c0b1115a3368cba917dfaf7e.jpg" title="США готовы отправить войска на Тайвань, если Китай вторгнется на Тайвань." alt="Если Китай вторгнется на Тайвань, США готовы отправить свои войска на Тайвань.о санкционированном применении военной силы или объявлении войны, одобренном моим комитетом, которые мы не использовали со времен Второй мировой войны.Я думаю, что если Китай вторгнется на Тайвань, что, я думаю, произойдет, американский народ отправка войск поддерживает его, и Конгресс последует за ним», — сказал он.