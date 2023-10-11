«Если США вмешаются…»: хуситы предупредили и пригрозили

Даша 11.10.2023 В мире

"Если США вмешаются ....": хуситы предупреждали и угрожали

Абдель Малек аль-Хуси пригрозил “военным ответом”, если США вмешаются в палестино-израильский конфликт.

“Если Америка” Мы готовы использовать ракетные удары, удары беспилотников и другие формы военного реагирования, если это напрямую вмешается в агрессию против Палестины”, – заявил он в обращении к сторонникам ХАМАС на принадлежащем хуситам телеканале “Аль-Масирах”.

Лидер движения заявил, что хуситы готовы координировать свои действия с другими группировками и присоединиться к действиям в зоне конфликта. «Когда дело касается Газы, есть красные линии», – сказал он.

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