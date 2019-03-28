ЕСПЧ отклонил жалобу Александра Кокорина

Страсбургский суд сослался на то, что она не соответствовала правилам оформления.

«Обратите внимание на то, что данное заявление не было рассмотрено судом из-за несоблюдения требований правила 47 регламента суда», — цитирует «РИА Новости» представителя суда.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», адвокаты футболиста Александра Кокорина подали жалобу в Европейский суд по правам человека. По мнению защиты, футболист «содержится в СИЗО в условиях, угрожающих здоровью».

В октябре 2018 года Павел Мамаев вместе с Александром Кокориным устроили драку в московском кафе. В результате происшествия пострадал сотрудник Минпромторга Денис Пак. Позже телеведущая Первого канала Ольга Ушакова заявила, что футболисты также причастны к нападению на ее водителя, который после произошедшего попал в реанимацию.

Пока футболисты находятся в московском СИЗО, рыночная стоимость обоих снизилась на 1 млн евро. В марте дело футболистов Мамаева и Кокорина направили в суд.

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Дело Мамаева и Кокорина