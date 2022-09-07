«Это выстрел в ногу»: Европа пытается ограничить поставки газа из России

Эксперты уже называют странными попытки ЕС ввести потолок цен на российское голубое топливо

Министры энергетики стран Европейского союза уже на этой неделе, с большой долей вероятности, примут решение по вопросу введения потолка цен на газ из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой министра экологических преобразований Испании Тересу Риберу.

В частности, Рибера считает реализацию лимита стоимости газа возможной. При этом, по мнению министра, сложно сделать так, чтобы данная мера работала во всех государствах Евросоюза.

Он сообщил, что будут проведены важные дебаты, чтобы задать Европейской комиссии направление.

Как ожидается, 9 сентября Совет ЕС по энергетике рассмотрит возможность ограничения цен на российский газ в качестве меры сдерживания цен на энергетические ресурсы.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж поддержит установку лимита цен на российский газ, поставляемый по газопроводу в том случае, если Европейская комиссия предложит такую меру.

При этом Financial Times уже рассказала подробности о потолке цен на российский газ, который предлагает ввести Европа. Оказалось, что первый план подразумевает установление максимального предела цен на весь газ, поставляемый из России, или создание единого покупателя топлива, который будет вести переговоры о стоимости на голубое топливо.

Европа пытается прожить без газа из России

При этом, по данным издания, второй сценарий предполагает разделение государств Евросоюза на «красную» и «зеленую» зоны, в зависимости от вероятности перебоев с поставками топлива. В «красной» зоне стоимость газа может быть ограничена, а в «зеленой» ее намерены оставить высокой, чтобы облегчить потоки в государства первой группы.

По оценкам экономиста Артема Ермолаева, меры, которые сегодня предпринимает Запад, «больше напоминает выстрел в ногу».

«Сначала занялись нефтью – отстрелили себе одну ногу. Теперь взялись за газ – стрельнули по второй конечности. Это очень странные игры, от которых страдают рядовые европейцы», – заявил «Блокноту» Ермолаев.

В начале сентября министры финансов стран «Большой семерки» договорились о введении потолка цен на российскую нефть.

Руководитель Минфина США Джанет Йеллен заявила, что введение ценового потолка, во-первых, сократит доходы России, необходимыедля боевых действий на Украине, а во-вторых, поддержат надежные поставки нефти на мировой рынок.

В то же время в правительстве Великобритании придерживаются мнения, что к процессу ограничения нефтяных цен необходимо привлечь и другие страны, в частности Индию, Турцию, Южную Африку и Норвегию.

Ранее The New York Times сообщала, что антироссийское нефтяное эмбарго Европы приведет к возникновению нового мирового энергетического порядка. По мнению издания, Запад стремится ослабить Россию и уменьшить ее доходы от продажи энергоресурсов, но это опасная затея. Предыдущие запреты показали, что нефть только растет в цене, что сильно отражается на мировой экономике.

Пострадать от эмбарго могут Европа, США и значительная часть остального мира. Странам ЕС придется покупать энергоресурсы у других поставщиков, переплачивая и за них, и за логистику. Периодически это будет вызывать дефицит определенных видов топлива вроде солярки.

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