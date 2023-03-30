«Этот конфликт — предательство спорта» — премьер-министр Польши

“Этот конфликт является предательством спорта. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы спасти спорт от российского влияния”, – заявил премьер-министр Польши Моравецкий в ответ на рекомендацию МОК допустить спортсменов из Россия и Белоруссия примут участие в соревнованиях.

«Российские спортсмены — инструмент путинской пропаганды. Мы не хотим соревноваться с представителями террористического государства за мир», — заявила в интервью украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан с ФАЗ.