«Этот конфликт — предательство спорта» — премьер-министр Польши

Даша 30.03.2023 В мире

"Этот конфликт является предательством спорта&quot ; - Премьер-министр Польши

“Этот конфликт является предательством спорта. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы спасти спорт от российского влияния”, – заявил премьер-министр Польши Моравецкий в ответ на рекомендацию МОК допустить спортсменов из Россия и Белоруссия примут участие в соревнованиях.

«Российские спортсмены — инструмент путинской пропаганды. Мы не хотим соревноваться с представителями террористического государства за мир», — заявила в интервью украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан с ФАЗ.

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