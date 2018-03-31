Эвакуации людей из ТЦ в Кемерове помешали незаконные перепланировки

Владелец ТРЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова для привлечения новых арендаторов неоднократно производила перепланировку здания.
«С 15 февраля по 25 марта она принимала решение о перепланировке торгового центра для увеличения количества сдаваемых в аренду помещений, осуществляла самовольную перепланировку. (Техдиректор ТРЦ Георгий) Соболев сообщал о нарушениях в системах оповещения и пожаротушения в результате перепланировки. Все это создало препятствия для эвакуации посетителей», — сообщил представитель прокуратуры региона на заседании Заводского районного суда.
Богдановой инкриминируют ч.3 ст.219 (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
По версии следствия, подчиненные Богдановой неоднократно уведомляли ее о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но она не принимала никаких мер, сообщает «Интерфакс».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерова — 64 человека.
Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.
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Пожар в ТЦ Кемерова
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