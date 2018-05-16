Эвакуатор увез две машины с Крымского моста

Это произошло 16 мая и не повлияло на движение транспортных потоков.

«За прошедший период дорожные службы дважды произвели эвакуацию — один автомобиль остановился из-за поломки, другая легковушка остановилась из-за нехватки бензина», — сообщили в пресс-службе заказчика проекта ФКУ Упрдор «Тамань».

На мосту также зафиксировали случаи превышения скоростного режима. Максимальная разрешенная скорость движения по путепроводу — 90 км/ч, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 5:30 16 мая для движения открыли автодорожную часть Крымского моста. По Крымскому мосту к полудню 16 мая проехали более 5 тыс. автомобилей.

Путин за рулем КамАЗа 15 мая первым проехал по Крымскому мосту.

Власти Крыма опубликовали схему движения в районе моста. На «Яндекс.Картах» появилась возможность проложить маршрут по Крымскому мосту.

Об истории строительства главного путепровода страны читайте здесь.

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