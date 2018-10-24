Эвакуированных в Туапсинском районе жителей разместили во временных пунктах

Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали штаб. Об этом 24 октября рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что оперативные службы в Туапсинском районе переведены на усиленный режим работы. Во всех сельских поселениях введен режим ЧС. Эвакуированы сельские поселения северной части района — Шаумянское и Георгиевское. В связи с неблагоприятным прогнозом погоды службы будут работать круглосуточно.

«Я дал поручение моему первому заместителю Андрею Алексеенко возглавить оперативный штаб для отслеживания ситуации в Туапсинском районе и ежечасно докладывать мне обстановку в муниципалитете», — сказал губернатор.

По его словам, людям оказывают помощь. Жителей подтопленных поселений разместили в эвакуационных пунктах, которые открыли в администрациях, школах и гостиницах. В больницах подготовят дополнительные места на случай, если людям потребуется медицинская помощь.

Кондратьев отметил, что обстановка в районе в целом остается стабильной, все системы оповещения сработали заблаговременно.

«Напомню, в случае возникновения ситуаций, опасных для жизни или здоровья, работает горячая линия, куда могут обратиться жители муниципалитета. Оперативные службы сориентируют людей об их дальнейших действиях», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 октября в Туапсинском районе из-за ливней подтопило несколько ж/д станций. Из подтопленных домов эвакуируют людей. В Туапсе поток воды во время ливня разрушил бетонную стену.

В Туапсинском районе из-за подтопления ввели режим ЧС. МЧС привело в готовность аэромобильную группировку.

Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста.

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