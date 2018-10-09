Евгений Кафельников прокомментировал инцидент с участием Мамаева и Кокорина

Олимпийский чемпион по теннису поделился мнением о ситуации с футболистами «Краснодара» и «Зенита» Павлом Мамаевым и Александром Кокориным.

По мнению Кафельникова, после драки «Зенит» не станет выгонять Кокорина из команды. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«В том, что Сергей Галицкий не выгонит другого [Павла Мамаева] из «Краснодара», я очень сомневаюсь», — отметил теннисист.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее СМИ распространили информацию о том, что игроки «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября избили в кафе мужчину, который сделал им замечание. Пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак. В конфликте пострадал еще один чиновник. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что после драки в кафе возбудили дело.

Адвокат Пака сообщил, что у его подзащитного диагностировали сотрясение мозга и ушиб левой руки.

Футбольный клуб «Краснодар» 8 октября выступил с заявлением по поводу драки в московском кафе, одним из участников которой, по сообщениям СМИ, являлся полузащитник «быков» Павел Мамаев. В клубе подчеркнули, что считают неприемлемыми и осуждают любые формы насилия.

Позже стало известно, что футболисты могут быть причасты к избиению водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее Павел Мамаев и Александр Кокорин уже попадали в скандальную ситуацию — из-за вечеринки в Монако после вылета сборной России с Евро-2016. Футболисты отдыхали в одном из клубов в Монте-Карло. Во время вечеринки они курили кальян и угощали всех присутствующих шампанским, на которое потратили 250 тыс. евро.

Штраф игрока ФК «Краснодар» Мамаева за вечеринку в Монако пошел на лечение ребенка.

ФК «Краснодар» 7 октября на выезде проиграл «Зениту». Матч завершился со счетом 2:1. Гол в составе «быков» забил Мамаев.

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