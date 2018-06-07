Евгений Первышов пожелал сборной Испании хороших впечатлений от Краснодара

Официальная церемония встречи сборной Испании прошла в Академии футбольного клуба «Краснодар» 7 июня.

В Академию игроки команды приехали сразу из краснодарского международного аэропорта.

Торжественная церемония заняла около пяти минут. Сначала песней о Кубани и традиционным караваем с солью игроков национальной сборной Испании встретили артисты ансамбля казачьей песни «Славица» сельского Дома культуры и спорта станицы Елизаветинской. Затем от имени всех жителей города игроков сборной в ходе церемонии официально поприветствовал глава столицы Кубани Евгений Первышов.

«Уверен, вы уже почувствовали и увидели, с какой радостью и настроением вас встречает наш город и горожане. Мы горды тем, что легендарная сборная остановила свой выбор именно на Краснодаре. Вы выбрали великолепную спортивную базу и один из лучших футбольных стадионов в Европе, которые создал Сергей Галицкий — Почетный гражданин нашего города. Уверен, вы не пожалеете. Ярких вам голов, красивых побед и, конечно, только хороших впечатлений. Добро пожаловать в Краснодар», — сказал Евгений Первышов.

По информации официального сайта Королевской испанской футбольной федерации, перед отъездом на чемпионат мира в Россию сборная Испании получила поддержку королевской семьи — король Филипп VI встретился с футболистами и тренерами на базе команды в Лас-Росас, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболисты сборной Испании выбрали краевую столицу в качестве своей тренировочной базы на время чемпионата мира.

Сборная Испании по футболу привезли в Краснодар хамон и пармезан. Команда проведет открытую тренировку 8 июня, а 9 июня сыграет с Тунисом на стадионе «Краснодар». Билеты на встречу можно приобрести в кассах стадиона с 16 мая. На матч продали около 30 тыс. билетов.

В Краснодаре появилось граффити с портретом капитана сборной Испании Серхио Рамоса.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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