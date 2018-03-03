Евгений Первышов провел встречу с жителями поселка Белозерного

Мэр Краснодара обсудил с жителями планы по созданию необходимой инфраструктуры в населенном пункте.

Встреча прошла в библиотеке-клубе имени А. Д. Знаменского. В ней приняли участие председатель городской думы Вера Галушко, депутаты, глава администрации Прикубанского округа Андрей Дорошев, руководители структурных подразделений администрации Краснодара.

На встрече обсудили комплекс вопросов, связанных с развитием инфраструктуры и благоустройством населенного пункта. Речь шла об организации новых пешеходных переходов, ремонте детских игровых площадок, об уборке территорий общего пользования.

Затронули тему коммунальных сетей. По информации городского департамента строительства, разработан проект газификации поселка Белозерного. В октябре 2017 года по нему получено положительное заключение экспертизы. Сейчас идет оформление необходимой документации по земельным участкам под строительство блочного газорегуляторного пункта, магистральных и разводящих сетей. После подтверждения финансирования в рамках профильной региональной программы строительно-монтажные работы планируется начать в конце 2018 года и завершить в 2019-м, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Краснодара встретился с жителями станицы Елизаветинской.

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