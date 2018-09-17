Евгений Первышов стал наставником в конкурсе «Лидеры Кубани»

В финале краевого конкурса «Лидеры Кубани — движение вверх» мэр Краснодара примет участие в проверке знаний и управленческих навыков финалистов.

«Молодые и талантливые руководители сейчас нужны и нашему краю, и, конечно, городу, команде администрации Краснодара. С удовольствием приму участие в этой работе. И надеюсь, что по результатам общения на конкурсе смогу пополнить команду профессионалами, которые включатся в работу по развитию нашего города», — сказал Евгений Первышов.

Конкурс проходит в четыре этапа. На первом участникам предстоит заполнить анкету и записать видеообращение на тему «Чем я могу помочь Краснодарскому краю?». Желающие могут ее заполнить до 1 октября включительно на сайте лидерыкубани.рф. На портале размещена вся информация о конкурсе.

На втором этапе, с 8 по 31 октября, пройдет онлайн-тестирование. Конкурсантам предстоит продемонстрировать знания по основным направлениям развития края, раскрыть свой управленческий потенциал. По итогам тестирования каждый участник получит письмо с результатами.

Лучшие примут участие в полуфинале со 2 по 30 ноября. На четырех муниципальных площадках участникам предстоит пройти очные испытания на выявление и оценку управленческих навыков. Самые перспективные попадут в финал, где примут участие в комплексной проверке знаний и управленческих навыков, которые проведут наставники конкурса. В их числе — вице-губернаторы Кубани, главы городов, лидеры крупных компаний, руководители предприятий и организаций.

Также среди наставников — главный эксперт в России в области учета времени Глеб Архангельский, магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев, основатель компании «Высшая лига» Алексей Пшеничный, генеральный директор CLAAS Ральф Бендиш.

Финалисты получат возможность принять участие в образовательных программах, пройти полугодовую стажировку на предприятиях и в организациях, а также получать личные консультации от наставников конкурса, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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