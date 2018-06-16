Евгений Первышов сыграл в футбол в краснодарском учхозе «Кубань»

Команда администрации Краснодара во главе с мэром города 15 июня приехала в учхоз сыграть с местными жителями.
«При +37 плавились бутсы, горела трава. Это было невероятно!» — написал на своей странице в Facebook помощник мэра Владимир Вербицкий.
Матч закончился вничью со счетом 2:2. После игры чиновники пообщались с жителями района.
Подобный формат встреч становится традиционным.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 8 июня мэр Краснодара сыграл в футбол с горожанами.
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