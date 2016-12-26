Евгению Миронову и Денису Мацуеву вручили ордена

Президент РФ Владимир Путин наградил российских деятелей культуры орденами.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени удостоен художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов. Награду он получил «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Такую же награду получил художественный руководитель Московской государственной творческой мастерской Алексей Рыбников.

Орден Почета вручили пианисту, солисту Московской филармонии Денису Мацуеву, гендиректору и художественному руководителю Московского цирка на Цветном бульваре Максиму Никулину, артистам театра драмы имени А.С. Пушкина (Александринского) Нине Ургант и Виктору Смирнову, а также кинорежиссеру Алле Суриковой, сообщает «Интерфакс».

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