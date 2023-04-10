Европа должна снизить свою зависимость от США и не ввязываться в конфронтацию между Китаем и США из-за Тайваня, заявил Макрон в интервью Politico, подчеркнув, что не должен вмешиваться в ситуацию.

Политик заявил, что Европа увеличила свою зависимость от США в области вооружений и энергетики, и теперь необходимо сосредоточиться на развитии европейской оборонной промышленности.

Макрон также сообщил Европе Он предложил уменьшить зависимость от «экстерриториальности доллара США», что является ключевой целью политики Москвы и Пекина.