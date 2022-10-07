Европа пытается согреться мусором. На очереди фекалии?

Причина — в нехватке энергоносителей и высоких ценах на них.

В Европе стали обогревать дома с помощью мусора. И всё из-за нехватки энергоносителей и высоких цен, пишет Bloomberg.

«В Польше некоторые домохозяйства теперь копят мусор, чтобы с его помощью согреваться зимой — отходы хотят использовать вместо угля», — пишет издание.

По словам 35-летней жительницы Польши Яны Мрочковски, запах горящего мусора чувствуется повсюду. Женщина живет на северной окраине Варшавы.

«Редко можно почувствовать запах обычного топлива, – рассказала она. — Страшно подумать, что будет, когда станет действительно холодно».

Мусор используют для отопления в тех домах, где раньше использовали уголь. И всё бы ничего, но есть проблема — от горящего мусора образуется крайне неприятно пахнущий смог, сильно затрудняющий пребывание на улице. Да и для экологии это вряд ли полезно.

Ситуация на улицах настолько плохая, что правительство даже думает о том, чтобы по мере снижения температуры раздавать на улицах защитные маски для дыхания. А некоторые компании уже начали продавать чехлы для детских колясок со встроенной системой фильтрации воздуха.

В сентябре лидер партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский, самый влиятельный политик страны, предложил людям делать всё возможное, чтобы согреться. Он заявил своим сторонникам на митинге в Новы-Тарге, что ради того, чтобы согреться, «нужно сжигать почти всё, кроме шин и других подобных вредных вещей».

Некоторые польские муниципалитеты ослабили экологические ограничения, введенные в последние годы. Малопольская региональная ассамблея в Кракове, которая контролируется правящей партией, в прошлом месяце проголосовала за отсрочку запрета на печи, позволяя сжигать в них все — от угля до мусора — до начала 2024 года. При этом в стране у около 77% всех домохозяйств всё ещё используют уголь для отопления.

Чем ближе зима, тем больше волнуется население. По словам экоактивиста Петра Сиергея, сейчас люди напуганы и «собирают всё, что можно использовать для сжигания»: бурый уголь, торф, древесина, овес и мусор. А в 100 километрах к юго-востоку от Кракова, в городе Новы-Сонч, сложилась «беспрецендентная» ситуация — там стали собирать меньше мусора. И это в месте, которое в прошлом году было признано самым загрязненным среди 334 городов и поселков, отслеживаемых Европейским агентством по охране окружающей среды.

«Мы наблюдаем значительное сокращение сбора мусора, особенно когда речь идет о материалах, которых хотя бы теоретически могут быть пригодны для сжигания — бумаге, картоне, упоковке», — отметил мэр городка Людомир Ханзель.

Активисты обеспокоены ситуацией. Сжигать мусор неэкологично, к тому же в последние годы в Польше ежегодно регистрируется около 40 тысяч преждевременных смертей, связанных с загрязнением воздуха. Это один из самых высоких показателей в ЕС.

Возможно, вскоре домохозяйства в Европе перейдут и на другое топливо — фекалии, а точнее — компост, так, как это делали многие кочевые народы в старину. Да и сейчас в местах, лишенных буйной растительности, для обогрева используют помет животных. Компостные биореакторы, кстати, в отличие от мусора, достаточно экологичны.

Как отмечает портал geopolitika.news, Европа оказалась в жесточайшем энергетическом кризисе. Страны ЕС столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Это повлияло на промышленность, выросла инфляция.

«Однако, подчиняясь какому-то самоубийственному инстинкту, Европейская комиссия, за которой, как овцы, следует большинство государств ЕС, продолжает рассуждать о необходимости ввести новые антироссийские санкции в энергетической сфере, в том числе сократить импорт российского газа и нефти или ввести потолок цен на нефть, — пишет издание. — В ответ на это безумное решение, если его примут, Россия автоматически остановит поставки всех энергоносителей Европейскому Союзу, которые и без того значительно ограничены».

Пока безумную идею Евросоюза установить потолок цен на российский газ блокирует уже не только Венгрия, но и Греция, Кипр и Мальта.

По данным европейской метеорологической организации Европе предстоит более холодная зима, чем обыкновенно. Иными словами, если лидеры европейских государств с означенными запасами газа надеются продержаться до конца февраля или начала марта, то уже сейчас понятно, что этих запасов не хватит.

Ранее «Блокнот» рассказал, что в Европе случился «психоз» из-за биотоплива для печей и котлов. Многие клиенты хотят сделать запасы на всю зиму, чтобы не замерзнуть. В странах ЕС — настоящий бум на пеллеты (топливные гранулы), печи и котлы, работающие на биотопливе. Производители и поставщики не справляются с резко выросшим спросом.

Эксперты подсчитали, что страны ЕС потратят на борьбу с энергокризисом более 1 трлн евро, а некоторые из-за этого откажутся от помощи Киеву. В Евросоюзе на конец сентября уже потратили порядка 314 млрд евро на поддержку граждан и компаний в условиях энергокризиса. Причем, эта сумма не окончательная — стоит также учитывать затраты на национализацию и выкуп долгов энергетических компаний.

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