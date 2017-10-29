Европарламент исключил возможность признания Каталонии самостоятельным государством

Об этом заявил председатель Европарламента Антонио Таяни.

По его словам, никто и никогда не признает независимость региона. Также он назвал прошедший в Каталонии референдум незаконным и выразил надежду на скорейшее восстановление верховенства права.

При этом Таяни добавил, что ЕС не будет посредником в этом конфликте, чтобы не вмешиваться во внутренние дела Испании.

Ранее Сенат Испании одобрил применение ст. 155 Конституции, разрешающей введение в автономном сообществе прямого управления из Мадрида. Каталонский парламент попытался сыграть на опережение, приняв за несколько часов до голосования в испанской столице резолюцию об отделении от остальной части страны, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», управление Каталонией взяла на себя вице-премьер Испании Сорайа Саэнс де Сантамария.

В Каталонии во время референдума пострадали около 1 тыс. человек.

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