Европарламент призвал освободить Навального и Кара-Мурзу

Европейский парламент принял резолюцию с требованием немедленного освобождения Владимира Кара-Мурзы и Алексея Навального. Депутаты Европарламента призвали Совет ООН по правам человека расследовать жестокие задержания, пытки и убийства политических оппонентов в России.

Депутаты обратились к странам Евросоюза с просьбой предоставить гуманитарные визы и другую помощь российским диссидентам, подвергающимся политическим преследованиям.

В голосовании приняли участие 553 депутата, из них 508 поддержали решение, 14 выступили против, 31 воздержался.