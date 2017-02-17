Европарламент проголосовал за создание общей европейской армии

Европарламент в феврале поддержал резолюцию о создании общей европейской армии, поста министра финансов ЕС и об усилении централизации Евросоюза.

Документ предложил экс-премьер Бельгии и ответственный за переговоры о Brexit Ги Верхофстадт. Инициативу поддержали 283 евродепутата, 269 проголосовали против и 83 воздержались.

Ги Верхофстадт возглавляет либеральный блок в Европарламенте и считается лидером европейских федералистов, которые выступают за расширение и укрепление союза.

«По сути Верхофстадт предлагает ограничение или даже полную ликвидацию права стран-членов Европейского союза отказываться от выполнения коллективных решений», — цитирует сообщение ВВС «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава комитета по международной политике Европарламента Эльмар Брок в июне 2016 года предложил создать общую военную штаб-квартиру ЕС.

Источник