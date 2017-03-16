style=»width: 100%;»> Европейский сыр изъяли с прилавков Кубани

По итогам рейдов специалистов краевого отделения Россельхознадзора в Туапсе и Краснодаре были найдены санкционные продукты. Для продажи на прилавках выставили сыр Dziugas из Литвы и Dorblu из Германии. Общий вес попадавших под эмбарго товаров составил восемь килограммов.

В целях исполнения указа президента России сыр изъяли из реализации и уничтожили. Отметим, под эмбарго попадает продукция из США и Европейского Союза, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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