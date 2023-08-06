Европейцев призывают покинуть Ливан

По сообщениям арабских СМИ , призывы этих стран В Ливане образовался крупнейший лагерь палестинских беженцев, поскольку в течение нескольких дней вспыхивали столкновения между группировкой «Фатх» президента Палестины Махмуда Аббаса и боевиками из исламистских группировок.

Четыре дня боев в лагере Айн-аль-Хильве недалеко от южного портового города Сидон привели к гибели 13 человек, десяткам раненых и тысячам вынужденных переселенцев.

p>Посольство Саудовской Аравии в Бейруте поздно вечером в пятницу опубликовала заявление, в котором призвала своих граждан не выезжать в районы «вооруженного конфликта» и немедленно покинуть Ливан.