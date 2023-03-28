Европейская миссия по наблюдению за референдумом начала работу в Узбекистане

В Ташкенте начала работу миссия по наблюдению за референдумом Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ DIHB).

Об этом 28 марта миссия СМИ DIHB ОБСЕ встретилась с представителями и проинформировала о роли, цели, задачах и планируемых мероприятиях организации.

Руководитель миссии DIIHB Альберт Джонсон отметил, что представители миссии прибыли по приглашению правительства Узбекистана и будут контролировать все мероприятия, связанные с подготовкой и проведением референдума.

“Конституционные реформы в Узбекистане – важный политический и исторический процесс. У демократических институтов есть своя методология. В ходе наших наблюдений мы также отслеживаем процессы подготовки к референдуму, степень соблюдения правовых основ проведения референдума и требований ОБСЕ. Основная задача нашей мониторинговой миссии — следить за открытым и прозрачным проведением референдума», — сказал Джонсон.

По его словам, миссия также будет следить за тем, как он освещается СМИ. Первые заявления будут опубликованы на следующий день после референдума. Окончательные выводы будут представлены через 2 месяца после референдума.

Основная команда миссии состоит из 10 экспертов. Кроме того, с 3 апреля к миссии присоединятся 14 долгосрочных наблюдателей. Они следят за процессами подготовки и проведения референдума в регионах.