Европейский центральный банк усилил давление на австрийский банк из-за его бизнеса в России

Даша 25.03.2023 В мире

Европейский центральный банк усилил давление на австрийский банк из-за его бизнеса в России

Европейский центральный банк (ЕЦБ) усиливает давление на австрийский банковский конгломерат Raiffeisen Bank International (RBI) из-за его бизнеса в России, сообщило агентство Reuters в пятницу, 24 марта, со ссылкой на пять информированных источников.

По данным агентства, ЕМБ не требует от банка немедленного выхода с российского рынка, но просит составить план выхода из банковского бизнеса и управления рисками. Один из инсайдеров отметил, что в план может входить продажа или закрытие филиала банка в Москве. На данный момент РБИ еще не выполнил просьбу ЕМБ и не собирается этого делать, по словам источников Reuters.Он сказал, что просил продолжать внимательно следить за бизнесом в России и максимально сократить его. Он добавил, что это касается всех учреждений.

Ранее сообщалось, что Raiffeisen Bank International находится под следствием Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

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