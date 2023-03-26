Евросоюз «готов ответить санкциями» на планы Путина

Евросоюз готов ввести новые санкции, если Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. “Беларусь все равно может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями”, – написал Боррель на своей странице в Twitter.

Боррель также назвал развертывание Беларусью российского ядерного оружия ” эскалация и угроза европейской безопасности» заявил, что намерен разместить свое оружие. По его словам, об этом он договорился с Александром Лукашенко. По словам российского президента, это будет сделано без нарушения режима ядерного нераспространения: Минск не получит контроля над ядерными обвинениями, заверил Путин. По словам российского лидера, белорусский президент давно поднимает вопрос о размещении российского тактического ядерного оружия в стране.