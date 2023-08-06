Евросоюз может дать зеленый свет Турции

Совет Европа осенью обсудит отчет об отношениях между Евросоюзом и Турцией, рассмотрит следующие этапы вступления страны в Евросоюз и модернизацию визового режима, сообщает турецкое İhlas news. агентство.

«Турция остается главным партнером во многих областях, представляющих интерес для стран-кандидатов и партий», — цитирует агентство источник.

Ранее президент Турции Раджаб Тайиб Эрдоган сообщил, что присоединение Швеции к Североатлантическому блоку станет возможным после вступления Турции в Евросоюз. Он сообщил, что согласен направить документы на принятие.