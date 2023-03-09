Евросоюз может столкнуться с риском новой рецессии

Официальные лица Европейского Союза удалось предотвратить экономическую рецессию в начале этого года, но сейчас регион находится под угрозой новой рецессии. Это произошло из-за больших расходов европейских правительств на борьбу с высокой зависимостью от поставок российского газа, пишет Bloomberg, достигло 6%, а Европейский центробанк хочет поднять ставки до рекордных 4%. Однако эта стратегия имеет свои риски. Без дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики может начаться новый порочный круг роста цен, связанный с ростом заработной платы”. -опять же рост, наоборот, еще больше повысит стоимость кредитов. Это означает, что европейским правительствам будет труднее профинансировать программу экономической помощи для защиты от нарастающего энергетического кризиса», — говорится в отчете.