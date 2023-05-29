Евросоюз может запретить Twitter

Руководство ЕС может запретить Twitter с 25 августа, если он не соответствует европейским требованиям по борьбе с дезинформацией. Об этом сообщил в понедельник делегат французского министра цифрового перехода и телекоммуникаций Жан-Ноэль Барро. В конце лета вступят в силу правила социальных сетей и торговых площадок, которые будут предусматривать обязательную модерацию, удаление известных им противоправных материалов”, — сказал Барро.

Министр заявил что реклама, направленная на несовершеннолетних, запрещена, а также ведет активную борьбу с дезинформацией. Будут применены штрафы, а в случае повторения инцидента будет запрещена деятельность на территории Евросоюза”, – сказал он.