Евросоюз направляет в Армению миссию из 100 человек

Европейский Союз на следующей неделе направит в Армению миссию в составе 100 человек. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вопрос о создании гражданской миссии был одобрен.

Задачей миссии является содействие стабилизации ситуации в приграничных районах, улучшение отношений между Арменией и Азербайджаном, укрепление взаимного доверия. Согласно сообщению, мандат миссии рассчитан на два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении.

В пятницу фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. «ЕС является надежным партнером Армении. На следующей неделе в Армению будет направлена ​​миссия в составе 100 человек для содействия укреплению мира и стабильности.

Мы поддерживаем прогресс, достигнутый в области демократических реформ, и наш план для экономических инвестиций. Мы будем продолжать поддерживать в будущем”, – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter после встречи.