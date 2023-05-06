Евросоюз не пожалеет помощи в восстановлении Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который находился в Лондоне в связи с церемонией коронации Карла III, встретился с Президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом президент комиссии сообщил в Twitter.

Сообщалось, что разговор шел о восстановлении Украины и дальнейшей поддержке Евросоюза в борьбе с русскими.

“Это был очень продуктивный встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Мы обсудили поддержку ЕС восстановления Украины в связи с июньской конференцией по восстановлению Украины в Лондоне. ЕС по-прежнему привержен делу помощи Украине”, – написал глава Еврокомиссии.