Евросоюз не признает Тайвань и считает его частью Китая

Даша 16.04.2023 В мире

ЕС не признает Тайвань и считает его частью Китая Считает его часть Китая

Европейский союз считает Тайвань экономическим и высокотехнологичным партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но дипломатически не признает его как государство. Об этом сообщил представитель МИД Евросоюза Набила Массрали.

“Мы заинтересованы в сохранении мира и стабильности, статус-кво в Тайваньском проливе и, конечно, Политика ЕС-Китай направлена ​​на то, чтобы правительство КНР признавало единственно легитимным китайское правительство, при этом мы продолжим дружбу и тесное сотрудничество с Тайванем во всех сферах”, – сказал он на брифинге, отвечая на вопрос об отношениях ЕС с Китаем и Тайвань.

Массрали заявил, что политика Евросоюза в отношении Китая не изменилась – это политика одного Китая, что означает сотрудничество с Тайванем без дипломатического признания. lum.

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