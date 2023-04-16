Евросоюз не признает Тайвань и считает его частью Китая

Европейский союз считает Тайвань экономическим и высокотехнологичным партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но дипломатически не признает его как государство. Об этом сообщил представитель МИД Евросоюза Набила Массрали.

“Мы заинтересованы в сохранении мира и стабильности, статус-кво в Тайваньском проливе и, конечно, Политика ЕС-Китай направлена ​​на то, чтобы правительство КНР признавало единственно легитимным китайское правительство, при этом мы продолжим дружбу и тесное сотрудничество с Тайванем во всех сферах”, – сказал он на брифинге, отвечая на вопрос об отношениях ЕС с Китаем и Тайвань.

Массрали заявил, что политика Евросоюза в отношении Китая не изменилась – это политика одного Китая, что означает сотрудничество с Тайванем без дипломатического признания. lum.