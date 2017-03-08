Евросоюз отменил визы для граждан Грузии

Граждане Грузии с 28 марта смогут посещать страны Евросоюза без виз.

Об этом сообщил МИД Грузии. По данным ведомства, в официальном журнале Евросоюза 8 марта были опубликованы изменения в регуляции, по которой в список стран, посещающих ЕС без виз, введена Грузия.

«Поздравляем всех граждан Грузии с этим важным решением. Введение безвизового режима со странами Евросоюза будет способствовать развитию туризма, углублению бизнес-связей, активизации программ по обмену студентов», — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что поездками в страны Европы без виз смогут воспользоваться грузинские граждане, проживающие на территории Южной Осетии и Абхазии.

Нововведения вступят в силу через 20 дней после опубликования, то есть 28 марта, сообщает «Интерфакс».

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