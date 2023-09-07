Евросоюз планирует провести инфраструктурный саммит в октябре

Европейский Союз (ЕС) намерен провести саммит, посвящённый стратегии «Глобальный портал» и направленный на развитие глобальной инфраструктуры на всех уровнях.

Об этом сообщает Bloomberg.

Европейский Союз (ЕС) намерен провести саммит, посвященный стратегии «Глобальный портал» и направленный на развитие глобальной инфраструктуры на всех уровнях.

Об этом сообщает Bloomberg.

Европейский Союз (ЕС) намерен провести саммит, посвященный стратегии «Глобальный портал» и направленный на развитие глобальной инфраструктуры на всех уровнях.

Об этом сообщает Bloomberg.

Европейский союз (ЕС) намерен провести саммит, посвященный стратегии «Глобальный портал» и направленный на развитие глобальной инфраструктуры на всех уровнях.

Об этом сообщает Bloomberg.

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На мероприятие приглашены лидеры стран ЕС и стран, не входящих в ЕС.

Саммит пройдет 25-26 октября – ожидается двухдневная встреча лидеров ЕС в Брюсселе. состоится накануне встречи.