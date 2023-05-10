Евросоюз планирует ввести санкции против узбекских компаний за помощь России

Евросоюз планирует ввести санкции в отношении более 35 компаний Узбекистана, Китая, ОАЭ, Армении и Ирана за поддержку России, пишет Bloomberg на основании документов, подготовленных Еврокомиссии.

Согласно документу, компании, в отношении которых планируется ввести ограничения, напрямую поддерживают российский ВПК.

Газета.ру пишет, что санкции применяются до около 70 человек.

На фоне российской спецоперации на Украине многие страны Запада уже ввели пакет санкций против России.

Европейский союз принял девятую пакет ограничений.