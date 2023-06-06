Евросоюз представил новый план по борьбе с нелегальной миграцией

Предотвращение незаконных пересечений в западно-средиземноморском и атлантическом регионе Европейского Союза, поддержка возвращения в страны происхождения и содействие легальной миграции, а также предотвращение злоупотребления услугами авиакомпаний при перевозке мигрантов новый план по борьбе с нелегальной миграцией, включая прием.

Комиссар внутренних дел Европейского союза Илва Йоханссон заявила на пресс-конференции, что план основан на четырех столпах: борьба с торговлей людьми, управление границами, репатриация в страну происхождения и поиск легальных путей выхода на европейский рынок труда.

План включает сотрудничество с такими странами, как Марокко, Сенегал, Мавритания и Гамбия.

ЕС также намерен поощрять легальную миграцию через трудовую миграцию. План включает поддержку поисково-спасательных операций.

По данным, опубликованным Йоханссон, в 2019 году на Канарские острова по атлантическому маршруту прибыло менее 3 000 мигрантов. В 2020 году этот показатель увеличился на 800 процентов и достиг 24 тысяч человек. В 2021 году рост продолжился. В 2022 году это число сократится на 50 % в результате партнерства с Испанией и Марокко.

Европейская комиссия также объявила о мерах по использованию коммерческого транспорта для облегчения нелегальной миграции в ЕС.