Евросоюз продлил санкции против России до 31 июля 2019 года

Решение связано с тем, что «никакого прогресса в реализации минских соглашений нет».

Евросоюз официально продлил на шесть месяцев экономические санкции против России. Срок их действия истекает 31 января 2019 года.

Решение о продлении ограничительных мер приняли главы государств и правительств Евросоюза на саммите 13 декабря. Оно основано на кратком отчете канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. Единственным ответственным за выполнение минских соглашений в них рассматривается только Россия, а страны ЕС полностью игнорируют саботаж Киевом своих обязательств по этим соглашениям, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», США и страны ЕС ввели антироссийские санкции в марте 2014 года. Свои действия они связали с присоединением Крыма к России, а позднее — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ на санкции против РФ Москва ввела в августе 2014 года продовольственное эмбарго.

Президент РФ Владимир Путин 29 июня 2016 года подписал указ о продлении действия продовольственного эмбарго против Запада до конца 2017 года. Евросоюз 19 декабря 2016 года продлил экономические санкции против РФ до 31 июля 2017 года.

Совет ЕС 13 марта 2017 года продлил до 15 сентября санкции против граждан и юридических лиц России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Владимир Путин 3 апреля заявил, что Россия сохранит контрсанкции до тех пор, пока будут действовать ограничительные меры Запада. Он добавил, что санкции помогли отечественному сельскому хозяйству. По данным ООН, потери западных стран в результате санкций против России составили 100 млрд долларов за три года.

В декабре 2017 года Евросоюз продлил экономические санкции против Россиина полгода. Путин подписал указ о продлении российских контрсанкций до 31 декабря 2018 года.

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