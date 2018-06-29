Евросоюз продлил санкции против России

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали политическое решение о продлении санкций против России еще на полгода.

«Состоялась короткая дискуссия по теме РФ, Украины, минским соглашениям, ее результатом стало согласование продления санкций еще на шесть месяцев», — сказал источник.

При этом на Западе все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены ограничительных мер. В частности, итальянский премьер Джузеппе Конте заявил 27 июня, что антироссийские санкции не должны продлеваться автоматически.

Ранее Конти выражал готовность работать над снятием санкций в отношении Москвы. По его словам, Россия играет ключевую роль в разрешении многих международных кризисов и неправильно абстрагироваться от диалога с ней.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», США и страны ЕС ввели антироссийские санкции в марте 2014 года. Свои действия они связали с присоединением Крыма к России, а позднее — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ на санкции против РФ Москва ввела в августе 2014 года продовольственное эмбарго.

Президент РФ Владимир Путин 29 июня 2016 года подписал указ о продлении действия продовольственного эмбарго против Запада до конца 2017 года. Евросоюз 19 декабря 2016 года продлил экономические санкции против РФ до 31 июля 2017 года.

Совет ЕС 13 марта 2017 года продлил до 15 сентября санкции против граждан и юридических лиц России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Владимир Путин 3 апреля заявил, что Россия сохранит контрсанкции до тех пор, пока будут действовать ограничительные меры Запада. Он добавил, что санкции помогли отечественному сельскому хозяйству. По данным ООН, потери западных стран в результате санкций против России составили 100 млрд долларов за три года.

В декабре 2017 года Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода. Путин подписал указ о продлении российских контрсанкций до 31 декабря 2018 года.

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