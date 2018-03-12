Евросоюз продлил санкции против российских граждан и компаний на полгода

Совет ЕС 12 марта распространил заявление, в котором говорится о продлении санкций в отношении 150 граждан и 38 компаний РФ.

Ограничительные меры в их отношении продлены на полгода. Политическое решение о продлении нынешнего пакета санкций, срок действия которого истекает 15 марта, было принято послами 28 стран-членов ЕС еще 21 февраля, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», США и страны ЕС ввели антироссийские санкции в марте 2014 года. Свои действия они связали с присоединением Крыма к России, а позднее — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ на санкции против РФ Москва ввела в августе 2014 года продовольственное эмбарго.

Президент РФ Владимир Путин 29 июня 2016 года подписал указ о продлении действия продовольственного эмбарго против Запада до конца 2017 года. Евросоюз 19 декабря 2016 года продлил экономические санкции против РФ до 31 июля 2017 года.

Совет ЕС 13 марта 2017 года продлил до 15 сентября санкции против граждан и юридических лиц России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в страны ЕС и заморозку активов.

Владимир Путин заявил, что Россия сохранит контрсанкции до тех пор, пока будут действовать ограничительные меры Запада. Он добавил, что санкции помогли отечественному сельскому хозяйству. По данным ООН, потери западных стран в результате санкций против России составили 100 млрд долларов за три года.

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