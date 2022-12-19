Евросоюз согласовал потолок цен на российский газ

Лимит введут с 15 февраля в случае достижения определённой цены.

Страны Европейского союза достигли соглашения о введении лимита цен на российский газ. Предполагается, что стоимость газа будет ограничена с 15 февраля в случае ее повышения до определенной отметки.

Согласно достигнутым договоренностям, стоимость газа будет ограничена размеров, когда расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF будет превышать €180 за МВт·ч. Как пояснил источник из чешской делегации, решение было принято единогласно, в том числе было получено согласие Берлина, который на протяжении долгого времени выступал против.

Временный механизм корректировки рынка газа для сдерживания сильных всплесков его стоимости Еврокомиссия разработала еще в ноябре. Однако страны разошлись в оценках уровня лимитов. Агентство Bloomberg отмечало, что Чехия предлагала снизить лимит до 220 евро, а спред к СПГ — до 35 евро, но и это предложение не нашло консенсуса.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности в разговоре с «Известиями» отметил, что несмотря на введения потолка цены Евросоюз не сможет поддерживать фиксированную цену на газ.

«Можно, конечно, установить жесткую форму механизма предельной цены, можно — мягкую. Если устанавливать такую форму цены (жесткую. — Ред.), которая действительно будет отпугивать поставщиков, то вы рискуете оказаться без газа», — объяснил специалист.

По мнению эксперта, новый механизм фактически не будет применяться многими странами, поскольку поставщики могут отказаться от поставок газа в Европу из-за фиксированных цен.

В начале декабря страны G7 и Австралия договорились о введении предельной цены на покупку нефти из России на уровне 60 долларов за баррель. Решение по потолку цены на российскую нефть вступило в силу с 5 декабря 2022 года.

Говоря о введении потолка цен на российские энергоресурсы президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия не будет ничего поставлять за границу, если это будет противоречить ее собственным интересам.