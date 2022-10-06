Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России

Документ определяет основу для определения потолка цен на российскую нефть, перевозимую по морю.

Евросоюз согласовал очередной, уже восьмой, пакет антироссийских санкций. Среди основных нововведений — потолок цен на нефть. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

Как следует из документа, в новый пакет вошли как экономические меры, так и персональные ограничения.

Так, вводятся новые запреты на ввоз российских товаров на общую сумму порядка 7 млрд евро. Также в Россию из Европы теперь не попадут готовая продукция и полуфабрикаты из стали, машины и оборудование, текстиль, обувь, кожа, керамика, некоторые химические продукты и ювелирные изделия не из золота.

Кроме того, в восьмом пакете санкций прописан запрет на экспорт технических изделий для авиационной отрасли и угля, в том числе коксующегося.

8 пакет предусматривает запрет на экспорт технических изделий для авиационной отрасли.

«Добавлен запрет на экспорт стрелкового оружия», — указано в заявлении.

Также документ определяет основу для определения потолка цен на российскую нефть, перевозимую по морю. Нефть по цене выше установленного потолка будет запрещено транспортировать по морю с декабря, а с февраля запрет коснется и нефтепродуктов.

Также восьмой пакет санкций запрещает гражданам России иметь криптоактивы в странах Евросоюза. А европейским гражданам запрещено занимать должности в руководящих органах некоторых российских госпредприятий.

Расширен список услуг, которые больше не предоставляются кабинету министров РФ или юридическим лицам, зарегистрированным в России: теперь они включают IT-консультации, юридические консультации, архитектурные и инженерные услуги.

Санкции будут направлены против физических и юридических лиц. Как говорится в заявлении, речь идет о тех россиянах, которые «причастны» к проведению референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Санкции коснуться россиян, которые занимались организацией референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Сюда также входят физические и юридические лица, работающие в оборонном секторе, такие как высокопоставленные и военные чиновники, а также компании, поддерживающие российские вооруженные силы», — написано в документе.

Кроме того, ограничительные меры ЕС направлены против олигархов и высокопоставленных военных.

В заявлении также говорится, что теперь санкции распространяются на Херсонскую и Запорожскую области.

Сербский министр внутренних дел Александр Вулин, заявил, что санкции коснулись и его страны, так как Белград сильно зависит от поставок российской нефти через Хорватию, у которой на острове Крк в Адриатическом море расположен порт Омишаль с терминалом для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Оттуда нефть отправляется по трубе в Сербию на переработку на заводе Нефтяной индустрии Сербии (НИС), которая на 56,15% принадлежит компаниям группы «Газпром».

В сентябре стало известно, что США при поддержке стран Большой семерки, а также Европейского союза планируют ввести запрет на морские перевозки российской нефти с 5 декабря. Кроме того, в планах запрет на перевозку нефтепродуктов из России морским путем — он должен вступить в силу 5 февраля 2023 года.

Ранее The New York Times сообщала, что антироссийское нефтяное эмбарго Европы приведет к возникновению нового мирового энергетического порядка. Но это опасная затея, так как прежние запреты показали, что нефть только растет в цене, что сильно вредит мировой экономике.

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