Евросоюз утвердит новые санкции против России

Об этом заявили в МИД Великобритании.

Главы МИД стран ЕС на переговорах 15 октября в Люксембурге официально утвердят санкции в связи с применением химического оружия после атак в Сирии и Солсбери, говорится в пресс-релизе британского МИД.

Британский министр иностранных дел Джереми Хант перед предстоящими переговорами проведет встречи с коллегами из Чехии, Польши, Венгрии, Словении, Словакии, Хорватии, Болгарии и Румынии и выразит им благодарность за «поддержку и решимость в рамках глобальных усилий по прекращению использования химического оружия».

«Многие годы существовало международное табу на применение химического оружия, но оно сейчас под угрозой после Сирии и Солсбери. Сейчас нам необходимо повторно провести красную черту, что значит, что для любого, кто применяет эту ужасающее оружие, цена всегда будет крайне высока. Эти новые санкции жизненно необходимы, но это не конец истории», — говорится в заявлении главы британского МИД.

Хант, как ожидается, также сделает заявление о необходимости ускорить обсуждения введения санкционного режима в связи с кибератаками, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдепартамент США 8 августа распространил сообщение о намерении ввести санкции в отношении Российской Федерации. Ограничения связаны с делом Скрипалей и вступили в силу 22 августа. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 10 августа заявил о том, что будущие санкции — это объявление экономической войны России. Президент России Владимир Путин назвал новые санкции США нелегитимными. Власти России разработали ответ на новые санкции США.

Евросоюз на полгода продлил санкции в отношении России, они будут действовать до 15 марта 2019 года. Китай предложил России объединить усилия против санкций США.

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