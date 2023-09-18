Евросоюз выделит Турции 400 миллионов евро помощи

Европа Евросоюз выделит Турции 400 миллионов евро финансовой помощи на преодоление последствий землетрясения.

Об этом сообщил Совет Евросоюза, сообщалось, что он принял его предложение выделить 454,8 миллиона евро. миллионов евро на ликвидацию последствий. Помощь поступит из бюджета ЕС на 2023 год.

«33,9 миллиона евро для Румынии, которая пережила сильную засуху в 2022 году, и 20,9 миллиона евро для Италии, которая пострадала от наводнений и наводнений из-за сильных дождей в сентябре. 2022 евро и 400 миллионов евро будут выделены Турции, пережившей землетрясение”, – говорится в сообщении.