Евросоюз выделяет Украине 1,5 млрд евро

Европейская комиссия объявила о выделении Украине 1,5 миллиарда евро и обсуждает путь вступления Киева в ЕС, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице X (ранее Twitter).

Вон дер Ляйен также высказалась его поддержка Украины в восстановлении, ремонте и укреплении Украинского государства. Он сообщил, что Украине будет выделено дополнительно 1,5 млрд евро, а также заявил о своем намерении продолжать финансовую поддержку в будущем, заявил, что продолжит сотрудничество с Украиной в обеспечении поставок и экономической помощи.