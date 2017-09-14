Facebook будет информировать пользователей о последних ЧС

Социальная сеть Facebook запустит новый раздел, в котором будет собрана информация о последних чрезвычайных ситуациях, а также — быстрый доступ к функциям оповещения друзей.

Новый раздел называется Crisis Response. В нем будут собраны ссылки на статьи, видео и фотографии о происшествиях, чтобы люди получали больше информации о происходящем. Доступ к разделу будет доступен в ближайшие недели с главной страницы десктопа или через кнопку меню в мобильном приложении.

Как отмечается в сообщении соцсети, за последние недели стало известно о нескольких случаях использования Facebook для помощи пострадавшим от ураганов «Харви» и «Ирма» в США. Так, к примеру, мужчина, увидев в Facebook призыв помочь оказавшимся в зоне наводнения, отправился на помощь людям и помог спасти более 20 человек, сообщает РИА «Новости».

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